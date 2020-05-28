Сервис «Личный кабинет» ПАО «ДЭК» набирает популярность

Количество потребителей, зарегистрировавшихся в «Личном кабинете» ПАО «ДЭК» на официальном сайте компании растет. В Приморском крае на сегодняшний день более 127 тысяч клиентов пользуются удобным дистанционным сервисом. За предыдущий месяц новыми пользователями стали более 8 тысяч клиентов, а с начала года эта цифра составила 25 тысяч зарегистрировавшихся.

Частные клиенты компании оценили удобство пользования сервисом, через который с любого компьютера с доступом в Интернет можно быстро получать актуальную информацию о лицевом счете, включая историю платежей и начислений, передавать показания приборов учета, отслеживать возможную задолженность, распечатывать дубликаты квитанций и оплачивать счета.

Также для контроля начислений и оплат, ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» предлагает своим клиентам пользоваться мобильным приложением «Личный кабинет клиента» для смартфонов, коммуникаторов и планшетов. Приложение позволяет получить доступ к личному кабинету в любой точке, где есть мобильный интернет или Wi-Fi.

Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0). Скачать приложение «Личный кабинет ДЭК» можно в GooglePlay , AppStore или по ссылке на сайте dvec.ru "Личный кабинет".

Для личного кабинета клиента действует единый логин и пароль вне зависимости от того, каким способом абонент в него входит: заходить через сайт личного кабинета или мобильное приложение. Зарегистрировать единый пароль и логин можно как в мобильном приложении, так и на сайте всего за несколько минут.

ПАО «ДЭК» обращает внимание: для того чтобы передавать показания через «Личный кабинет» по тепловой энергии и горячему водоснабжению необходимо зарегистрироваться отдельно на сайте ПАО «ДЭК». Все операции осуществляемые клиентами с помощью Личного кабинета или его мобильных версий, надёжно защищены, и возможность несанкционированного раскрытия персональных данных исключена.