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«Сервис недоступен» — горожане жалуются на известное такси
Жители дальневосточной столицы жалуются на популярную службу такси. Сразу трое горожан обратились в редакцию DEITA.RU с заявлением, что опоздали на работу по вине таксистов.
Девушки рассказали, что через популярное приложение пытались вызвать такси. Однако в одном случае даже не удалось заказать автомобиль, в другом — водитель скинул вызов, а в третьем — цена оказалась настолько высокой, что проще оказалось ехать на автобусе.
«Заказала через приложение машину, прождала водителя, а когда я начала ему звонить и спрашивать, где он, вызов сбрасывали», — жалуется Людмила.
Анна в свою очередь заявила, что «приложение не работает, пишет «сервис недоступен». По телефону робот приветствует, далее играет музыка и всё».
Нина тоже поделилась своей историей, что всегда ездила с Русского острова на работу на такси за 250–300 рублей, теперь ценник выставили около 600 рублей.
Екатерина Брязгунова