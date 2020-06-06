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Серые схемы ипотеки: как не платить первоначальный взнос
Коллекторы отмечают рост числа серых ипотечных схем без фактической уплаты первоначального взноса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам исследования коллекторского агентства «Долговой консультант».
Как отмечается в исследовании, такие схемы основываются на сговоре покупателя и оценщика квартиры. Оценщик сознательно завышает стоимость жилья, что позволяет получить больший ипотечный кредит в банке. В счет этого кредита покупатель оплачивает и первоначальный взнос за квартиру.
«Схемы активно применяются в тех банках, которые по старинке позволяют проводить расчеты наличными через ячейки, так как у кредитной организации нет обязанности проверять фактическое наличие денег у покупателя, которые он закладывает в ячейку», - поясняют в агентстве.
Завышение стоимости квартиры, а следовательно, и размера ипотечного кредита в дальнейшем ложится на плечи плательщика по ипотечному кредиту, хоть и позволяет ему быстрее приобрести жилье, не тратя время на то, чтобы скопить первоначальный взнос.