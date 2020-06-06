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Серые схемы ипотеки: как не платить первоначальный взнос

Ремонт, квартира, светлая, белые стены

Коллекторы отмечают рост числа серых ипотечных схем без фактической уплаты первоначального взноса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам исследования коллекторского агентства «Долговой консультант».

Как отмечается в исследовании, такие схемы основываются на сговоре покупателя и оценщика квартиры. Оценщик сознательно завышает стоимость жилья, что позволяет получить больший ипотечный кредит в банке. В счет этого кредита покупатель оплачивает и первоначальный взнос за квартиру.

«Схемы активно применяются в тех банках, которые по старинке позволяют проводить расчеты наличными через ячейки, так как у кредитной организации нет обязанности проверять фактическое наличие денег у покупателя, которые он закладывает в ячейку», - поясняют в агентстве.

Завышение стоимости квартиры, а следовательно, и размера ипотечного кредита в дальнейшем ложится на плечи плательщика по ипотечному кредиту, хоть и позволяет ему быстрее приобрести жилье, не тратя время на то, чтобы скопить первоначальный взнос.

 

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