Деятельность по обработке отходов драгоценных металлов могут лицензировать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

16 июля в Госдуме будет рассмотрен законопроект, предлагающий ввести лицензирование деятельности по обработке отходов драгметаллов. Первым его рассмотрит профильный комитет по природным ресурсам.

Документ признал улучшить контроль за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней с помощью лицензирования деятельности, связанной с их оборотом.

По данным авторов инициативы, в случае выдачи лицензий организациям, которые обрабатывают лом и отходы драгметаллов, а также закупают у населения ювелирные изделия, налоговые сборы в государственную казну могут составить около 17 миллиардов рублей.

Дмитрий Шевченко