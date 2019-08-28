Кто он, Сергей Фургал: образец публичной политики, кандидат на досрочную отставку или кость в горле «Единой России»?

Несмотря на все медийные атаки и публичную критику оппозиционного лидера Хабаровского края, его рейтинги в регионе остаются достаточно высокими. Поддержка Сергея Фургала составляет 85%, и на то, чтобы снизить этот показатель, у «доброжелателей» может уйти несколько лет, считают эксперты. Однако не все гладко в хабаровском королевстве. Какие козыри есть в рукавах тех, кто мечтает «свергнуть» «народного» губернатора - в материале DEITA.RU.

Ситуацию в Хабаровском крае нельзя назвать спокойной. После провала «партии власти» и победы кандидата от ЛДПР Серея Фургала на выборах губернатора в сентябре 2018 года люди перестали выходить на улицы с плакатами, но накопленные проблемы позволяют говорить о том, что социальная напряженность остаётся в регионе на высоком уровне, и меры, предпринимаемые правительством края, не всегда оказываются эффективными.

Много вопросов вызывает кадровая политика губернатора. В креслах правительства с приходом нового главы региона появились наемные специалисты с сомнительным бэкграундом. Так, СМИ удалось моментально разоблачить нового руководителя «Службы заказчика министерства строительства». Бывший вице-губернатор Тверской области Павел Поляк был фигурантом уголовного дела по выводу активов за рубеж. Ещё одной креатурой главы региона стал заместитель министерства транспорта Николай Порошин. Этого варяга-строителя Фургал привез из Ивановской области. Как подснежники из-под снега весной, всплыли подробности бурного прошлого чиновника. Порошин оказался замешан в коррупционном скандале. Ну и последний инцидент с участием первого зампреда правительства Владимира Хлапова (наехавшего на «человека с радаром») явно указывают на существующие проблемы с кадрами в Белом доме Хабаровского края.

Совсем не радужно выглядит ситуация с подготовкой региона к отопительному сезону. Несмотря на благие намерения, в корне перевернуть ситуацию с поставкой топлива в рамках «северного завоза» не получилось. Из-за проволочек с передачей полномочий из муниципалитетов в край несколько из них не получили вовремя финансирование на оплату контрактов. Поставщики вынуждены вести претензионную работу, а прокуратура - контролировать соблюдение законных прав граждан.

На руку противникам политика и проблемы в строительной отрасли региона. Несмотря на наличие финансирования, регион не может справиться с обещаниями построить до конца года 5 фельдшерско-акушерских пунктов. Если до конца года не удастся поправить положение дел, то под сомнение встанут и другие 95 ФАПов, которые глава региона планирует построить за 3 года. Данная программа заработала в рамках исполнения поручений президента 2017 года.

Аналогичные проблемы – с обеспечением жильём детей-сирот. Несмотря на задачу губернатора обеспечить собственными квадратными метрами 550 человек перспективы отметить новоселье есть только у 304 нуждающихся.

В начале сентября Хабаровск ждут очередные выборы – обновится состав Законодательной думы. Избирательная кампания прошлого года, в результате которой победу на региональных выборах одержал представитель оппозиционной партии, внесла коррективы во всю политическую плоскость региона. Назвать текущую кампанию предсказуемой и скучной ни у кого язык не повернётся.

«Единая Россия», разумеется, не намерена проигрывать выборы и попробует вернуть себе позиции в регионе. Какими способами - это уже дело второстепенное, на войне все средства хороши. В социальных сетях гуляет видео как кандидатами «ЕР» заклеиваются агитки представителей других партий, представителей партии подозревают в попытках дискредитировать личность губернатора и саботировать выборы. Федеральные СМИ называют риторику партии, которая с прошлого года выступает в роли оппозиции, популистской и даже протестной. Из 114 кандидатов, зарегистрированных на выборы 8 сентября, большинство за «Единой Россией» - 24 человека. Далее по убыванию ЛДПР – 23, «Справедливая Россия» - 18, «РОДИНА» - 18, КПРФ – 17, «Партия Роста» - 8, самовыдвижение – 6.

Несмотря на большинство вероятность поражения у ЕР слишком велика. Сегодня «Единая Россия» в Хабаровском крае демонстрирует самый низкий рейтинг по стране. Партии предстоит найти новый подход к избирателям. Пока же на листовках, висящих по городу, можно чётко проследить отношение людей к «ЕР»: «Ваша партия уже всех проагитировала против себя, узаконив пенсионную реформу и повышение коммунальных тарифов». Очевидно, что основные политические процессы начнутся в регионе после единого дня голосования.

Отметим, что, по мнению эксперта, руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Фургал становится именем нарицательным: в контексте падения рейтинга «партии власти» регионам могут понадобиться свои Фургалы, кандидаты, способные выиграть выборы, но, в то же время, системные и готовые слушаться Кремль.

«Если в 2019 году оппозиция продолжит побеждать, станет очевидно, что власть либо должна отказаться от прямых выборов и вернуться к назначениям, либо выдвигать на них политиков, а не менеджеров-технократов. И в этой связи фигуры вроде Фургала должны стать образцом публичной политики «нового времени», — заявлял он в интервью DEITA.RU.

Полина Мазур