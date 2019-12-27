Съесть за 6 часов: сколько времени хранятся новогодние салаты

Эксперты дали россиянам несколько советов по хранению самых популярных салатов на Новый год, сообщает DEITA.RU.



Популярная традиция в России на Новый год – наготовить большое количество салатов, в том числе, тазик Оливье. Эксперты поделились секретами, как подольше сохранить эти блюда свежими.

Так, пишут «Невские новости», заправлять салаты майонезом, маслом или другими соусами надо непосредственно перед подачей. Это продлит срок годности. Также в Оливье или Столичный лучше сразу не добавлять свежие огурцы – это тоже продлит срок годности на несколько часов.

Те салаты, которые необходимо сразу делать с майонезом, например, Сельдь под шубой или Мимозу, придется есть быстрее: срок годности заправленных салатов всего 24 часа и менее.

Также известно, что самый маленький срок годности у салатов с консервами, яйцами и заправкой – 6 часов. 12 часов «живет» салат с рыбой и морепродуктами, до 18 часов – незаправленный салат с мясом птицы и копченостями.

Елена Миронова