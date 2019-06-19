Новая служба создана по инициативе Валерия Лимаренко для оказания помощи пожилым и людям с ограничениями здоровья, сообщает DEITA.RU. С начала месяца образовательный курс «сиделка» прошли 25 человек.

Проект «Сестра милосердия» реализует министерство социальной защиты области совместно с учебным центром «Активное образование» и Южно-Сахалинской и Курильской епархией.

На базе городского дома-интерната для престарелых и инвалидов организовано бесплатное обучение по курсу «сиделка» длительностью 32 учебных часа. Полученные знания слушатели курсов сразу закрепляют на практике в отделении «Милосердие».

«Мы должны обеспечить необходимый уход всем нуждающимся жителям Сахалинской области. Благодаря новой социальной программе решается сразу несколько задач. Это помощь тяжелобольным и гражданам старшего поколения, а также поддержка безработных, которые могут стать участниками проекта и получать зарплату», - отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Большинство сахалинцев пришли на курсы, не имея медицинской подготовки, но с огромным желанием помогать немощным людям. Получив необходимые навыки по уходу за больными, оказанию первой медицинской помощи и паллиативной помощи, они теперь смогут вести квалифицированный уход за маломобильными людьми. Для этого необходимо обратиться в министерство социальной защиты или в сахалинскую патронажную службу «Родные люди». Уже подано около 30 таких заявлений. «Сестры милосердия» будут ежемесячно получать заработную плату 20-25 тысяч рублей.

«Раньше мы просто навещали больных людей, устраивали для них небольшие праздники с подарками. Сейчас можем оказывать профессиональную помощь: измерить давление, провести гигиенический уход, от этого чувствуешь себя намного нужнее обществу», – рассказала Марина Белогорцева, участник проекта.

Услугами сестер милосердия смогут воспользоваться все, кто в этом нуждается, а значит сахалинцы, осуществлявшие уход за родственниками пожилого возраста или инвалидами, смогут выйти на работу. Таким образом увеличится доход, что поможет преодолеть трудную финансовую ситуацию в семьях данной категории.

Пилотный вариант проекта «Сестра милосердия» пока реализуется в трех городах: Южно-Сахалинске, Корсакове и Аниве. В дальнейшем географию планируется расширить - социальная программа охватит всю область. К концу года планируется обучить еще 25-30 «сестер милосердия» в ряде районов.

Екатерина Брязгунова