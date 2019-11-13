Сеть авиамаршрутов Приморья пополнилась еще одним направлением

Посадочная вертолетная площадка появится в селе Малая Кема Тернейского района с декабря этого года, сообщили DEITA.RU в департаменте транспорта Приморья. До 20 декабря здесь планируется установить модульное здание аэровокзала.

Жители Малой Кемы давно просили включить село в сеть вертолетных маршрутов севера края, поскольку в настоящее время им приходится преодолевать около 100 км до Тернея и более 180 – до Амгу по бездорожью.

В рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы в настоящее время завершено благоустройство территории, установлены маркерные знаки, мачты, построена линия электропередач, ограждение периметра посадочной площадки и зоны безопасности аэровокзала, а также смонтировано швартовочное оборудование, уточнили специалисты.

Работы на авиаобъектах ведутся и в других населенных пунктах Тернейского района. В ноябре запланирован ввод в эксплуатацию служебно-пассажирских зданий в Единке и Самарге. К этому времени должно завершиться строительство объектов и прокладка инженерных коммуникаций. Благоустройство посадочных площадок в Пластуне и Тернее уже закончилось, сообщили представители ведомства.

В Дальнегорске в конце декабря готовится к вводу в эксплуатацию диспетчерская здания аэровокзала, пункт приема, хранения и выдачи авиационного топлива. До конца года здесь должны установить модульное здание аэровокзала. Обновление взлетно-посадочной полосы прошло и в аэропорту Кавалерово – здесь произвели монтаж светосигнального оборудования под взлетно-посадочной полосой.

В настоящее время воздушные суда малой авиации Приморья летают по 13 направлениям. С начала года свыше 30 тысяч жителей региона воспользовались удобной и доступной услугой, купив авиабилет.

В отдаленные территории стоимость авиабилета зачастую дешевле, чем на автобус. Например, в Терней можно добраться всего за 2 часа (вместо 14 на автобусе) и всего за 2 507 рублей в одну сторону.