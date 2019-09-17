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Сеть быстрых зарядных станций РусГидро для электромобилей продолжает работать бесплатно

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Сеть быстрых зарядных станций РусГидро для электромобилей продолжает работать бесплатно

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Сеть быстрых зарядных станций РусГидро для электромобилей еще две недели будет работать бесплатно. Компания приняла решение продлить тестовый режим, чтобы каждый владелец электроавтомобиля смог оценить новую услугу и все преимущества сети быстрых зарядных станций.

Сейчас работает в Приморском крае 10 зарядных станций — во Владивостоке, в Уссурийске и Артеме. Для удобства автолюбителей зарядные станции установили на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров ДЭК РусГидро и на традиционных автозаправках. Одним из преимуществ зарядных станций является режим быстрого заряда. Так, для дозаправки автомобилистам придется потратить несколько минут, а для полного заряда – менее получаса. При использовании же медленного режима заряда для полной зарядки автомобиля потребуется 3,5-4,5 часа. Какой вариант выбрать – зависит от владельца автомобиля, медленный вариант зарядки немого дешевле, чем быстрый.

Станция способна заряжать разные модели электромобилей. Предусмотрены следующие порты: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт.

 Отметим, что на обычной заправке водитель платит за литры топлива, а на электрозаправке – за киловатт/час потребленной энергии. И цена за электротопливо, как это ни странно, ниже, чем за привычный всем бензин. Так, стоимость 100 км пути будет составлять 220 рублей при использовании режима быстрого заряда и 160 рублей – при медленном, а вот за обычный бензин с таким расстоянием автомобилисты отдают порядка 435 рублей.

 Также компания предложила простой процесс оплаты услуги. Автолюбители могут оплатить заправку, как с помощью специальных пластиковых карт, так и через мобильное приложение, где предусмотрена гибкая система тарифов.

 Зарядные станции расположены по следующим адресам:

г. Владивосток, ул. Набережная, 3 (КЦ Океан);

г. Владивосток, ул. Крыгина, 23 (ТЦ Самбери);

г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (ЕРиЦ ДЭК);

г. Владивосток, Партизанский проспект, 50 (АЗС ННК-Альянс);

г. Владивосток, АЗС о. Русский (АЗС ПАО "Роснефть");

г. Владивосток, ТЦ Калина Молл, ул. Калинина, 8, 2 станции;

г. Уссурийск, ул. Суханова, 55А (ЕРиЦ ДЭК);

г. Артем, Интернациональная, 84 (ЕРиЦ ДЭК);

г. Артем, ул. 1-я Западная, 28 (в районе Аэропорта Кневичи).

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