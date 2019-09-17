Сеть быстрых зарядных станций РусГидро для электромобилей продолжает работать бесплатно

Сеть быстрых зарядных станций РусГидро для электромобилей еще две недели будет работать бесплатно. Компания приняла решение продлить тестовый режим, чтобы каждый владелец электроавтомобиля смог оценить новую услугу и все преимущества сети быстрых зарядных станций.

Сейчас работает в Приморском крае 10 зарядных станций — во Владивостоке, в Уссурийске и Артеме. Для удобства автолюбителей зарядные станции установили на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров ДЭК РусГидро и на традиционных автозаправках. Одним из преимуществ зарядных станций является режим быстрого заряда. Так, для дозаправки автомобилистам придется потратить несколько минут, а для полного заряда – менее получаса. При использовании же медленного режима заряда для полной зарядки автомобиля потребуется 3,5-4,5 часа. Какой вариант выбрать – зависит от владельца автомобиля, медленный вариант зарядки немого дешевле, чем быстрый.

Станция способна заряжать разные модели электромобилей. Предусмотрены следующие порты: порт для японских автомобилей (DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC), 22 кВт.

Отметим, что на обычной заправке водитель платит за литры топлива, а на электрозаправке – за киловатт/час потребленной энергии. И цена за электротопливо, как это ни странно, ниже, чем за привычный всем бензин. Так, стоимость 100 км пути будет составлять 220 рублей при использовании режима быстрого заряда и 160 рублей – при медленном, а вот за обычный бензин с таким расстоянием автомобилисты отдают порядка 435 рублей.

Также компания предложила простой процесс оплаты услуги. Автолюбители могут оплатить заправку, как с помощью специальных пластиковых карт, так и через мобильное приложение, где предусмотрена гибкая система тарифов.

Зарядные станции расположены по следующим адресам:

г. Владивосток, ул. Набережная, 3 (КЦ Океан);

г. Владивосток, ул. Крыгина, 23 (ТЦ Самбери);

г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (ЕРиЦ ДЭК);

г. Владивосток, Партизанский проспект, 50 (АЗС ННК-Альянс);

г. Владивосток, АЗС о. Русский (АЗС ПАО "Роснефть");

г. Владивосток, ТЦ Калина Молл, ул. Калинина, 8, 2 станции;

г. Уссурийск, ул. Суханова, 55А (ЕРиЦ ДЭК);

г. Артем, Интернациональная, 84 (ЕРиЦ ДЭК);

г. Артем, ул. 1-я Западная, 28 (в районе Аэропорта Кневичи).