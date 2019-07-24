Инцидент произошел в ночь на 17 июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".



Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер рассказал изданию о задержании своего рыболовецкого судна Северной Кореей. На борту находятся 17 моряков.



Судно "Сянхайлинь-8" шло без груза из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. В 55 милях от границы с Северной Корей её военнослужащие захватили российское судно.

Северокорейские пограничники отключили все устройства связи. В качестве причины ареста они назвали нарушение зоны военного охранения.

Российские моряки были конвоированы в северокорейский порт Вонсан, российский консул посетил их только во вторник, 23 июля. Участникам инцидента предстоит судебное разбирательство.

Дмитрий Шевченко