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Северное Приморье отрезано от Большой земли
Люди не могут попасть в столицу и в аэропорт, сообщает
DEITA.RU.
Стихия, которая обрушилась на Приморье в среду, 11 декабря, продолжает причинять неудобства приморцам. Жители региона жалуются на то, что дороги даже поздно вечером не очищены от снега.
Так, жители Дальнегорска несколько часов прождали открытия перевала Высокогорский. Как рассказали корреспонденту ИА DEITA.RU очевидцы, автобус с людьми простоял у обочине около трех часов. Перевал был закрыт все это время из-за снега.
В итоге автобус развернули – было получено сообщение, что на очистку этого участка дороги уйдет еще 5 часов. Люди возмущены – многие ехали на автобусе в аэропорт Владивосток. «Кто вернет деньги за билеты? Кто вообще ответит за это безобразие?».
Елена Миронова