Северное Приморье поставят на коньки

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Приморские крытые катки спроектируют за 5 месяцев

Правительство Приморья разыграло два контракта на проектно-изыскательные работы по тренировочным крытым каткам в Арсеньеве и Дальнегорске, сообщает DEITA.RU по материалам сайта госзакупок. 

Аукционы прошли в конце января, первоначального стоимость каждого из них была уменьшена в два раза. За проект в Арсеньеве предложили 2 999 667 рублей, в ходе торгов стоимость работ упала до 1 385 001 рублей. Первоначальная стоимость контракта по разработке проекта катка в Дальнегорске была 2 999 739 рублей. По окончанию аукциона его стоимость упала до 1 499 867 рублей. 

В аукционе на тендер по Дальнегорску участие приняли четыре компании: ООО «Кайрос»,  ООО «ПИК «ГеодезДВ», ООО ПКБ «КАПИТЕЛЬ» и АО «ДНИИМФ». В торгах по арсеньевскому катку добавилась еще одна компания ООО «Оферта Диалог». Однако победителем в торгах стала компания – ООО «Кайрос». В аукционах она снизила стоимость обоих контрактов в два раза.

Согласно Seldon.Basis, для победителя это будут первые тендеры. До этого госконтракты не выиграла предприятие, которое зарегистрировано во Владивостоке. На рынке компания работает с 2014 года. Срок работ должен составить 150 дней с момента заключения контракта. 

Она должна будет спроектировать два тренировочный катков предназначенных для тренировок, проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию, а также для массового катания и отдыха. 

В Дальнегорске каток должен будет расположен по адресу улица Горького, 69, а в Арсеньеве по улице Жуковского, 54. В остальном катки будут полностью индетичны по техническим характеристикам. Общая площадь – 3,5 тысяч кв.м, площадь застройки составит 3,4 тысяч кв.м, высота зданий должна составить 1-2 этажа. На трибунах сделают 300 посадочных мест, а внутри самого катка 50 мест. Отдельно в документах прописано, что проектировщикам необходимо предусмотреть места видеокамер и установку сигнализации. 

Во время работы подрядчики должны учесть проект второго крытого катка для Уссурийска, который в прошлом году получил положительную экспертизу. 

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