Очередной рейс с грузами на Чукотку отправился с причалов ОАО «Владморрыбпорт» по программе северного завоза 28 август. Сухогруз «Шантар» обеспечит Чукотский автономный округ генеральными и контейнерными грузами, сообщили DEITA.RU в компании.

Для северных населенных пунктов теплоход «Шантар» доставит более 90 единиц автотехники, 63 тонны генеральных грузов, более 200 ДФЭ, в том числе 20 рефрижераторных контейнеров.

Отметим, что в рамках северного завоза через причалы ОАО «Владморрыбпорт» уже осуществлены поставки 245 ДФЭ с грузами первой необходимости, более тысячи тонн генеральных грузов, в том числе цемент в биг-бэгах, оборудование, металлопродукция и др., 82 единицы автотехники.

Несмотря на суровые условия Крайнего Севера, выполнение государственной задачи по обеспечению территорий социально значимыми товарами идет точно по графику благодаря слаженной работе и выстроенной логистике ОАО «Владморрыбпорт».

Напомним, северный завоз – масштабное и значимое мероприятие, обеспечивающее социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа. Летняя навигация на Чукотке - это самое безопасное для передвижения и стоянки судов время, в этом году она продлится до октября.

Жизненно важные товары отправляются в районы крайнего севера с причалов Владивостокского морского рыбного порта.

Михаил Светлов