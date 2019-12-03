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Северокорейские браконьеры отправятся в тюрьму
Приговор группе северокорейских браконьеров вступил в законную силу, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает краевая прокуратура, пятеро иностранцев были задержаны на самоходном катере в акватории Японского моря.
«Иностранные граждане незаконно, без соответствующих документов пересекли границы России с целью промысла. При задержании обнаружили почти 500 особей краба-стригуна», - отмечает ведомство.
Подчеркивается, что крабы были живы – их вернули в море.
Подсудимые, в свою очередь, признаны виновными – суд назначил им по году и 8 месяцев колонии. Приговор уже вступил в законную силу. Судили их сразу по двум делам – за браконьерство и незаконное пересечение госграницы.
Напомним, что ранее публиковалась информация о том, что группа северокорейских браконьеров в Приморье напала на пограничников. Один из представителей ведомства был ранен.
Кстати, в день задержания браконьеров на территории СПВ были спасены шестеро иностранцев на мотоботе, который терпел крушение.
Александра Маслова