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Северокорейские браконьеры отправятся в тюрьму

СИЗО, тюрьма, камера

Приговор группе северокорейских браконьеров вступил в законную силу, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает краевая прокуратура, пятеро иностранцев были задержаны на самоходном катере в акватории Японского моря.

«Иностранные граждане незаконно, без соответствующих документов пересекли границы России с целью промысла. При задержании обнаружили почти 500 особей краба-стригуна», - отмечает ведомство.

Подчеркивается, что крабы были живы – их вернули в море.

Подсудимые, в свою очередь, признаны виновными – суд назначил им по году и 8 месяцев колонии. Приговор уже вступил в законную силу. Судили их сразу по двум делам – за браконьерство и незаконное пересечение госграницы.

Напомним, что ранее публиковалась информация о том, что группа северокорейских браконьеров в Приморье напала на пограничников. Один из представителей ведомства был ранен.

Кстати, в день задержания браконьеров на территории СПВ были спасены шестеро иностранцев на мотоботе, который терпел крушение.

 

Александра Маслова

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