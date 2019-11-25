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Северяне почти месяц выживают без важных лекарств

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

Медикаменты в северные села Камчатки до сих пор не доставляются. Отдаленные поселения вынуждены обходиться без самых важных лекарств, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает местное издание «КАМ24», жители отдаленных камчатских сел Аянка и Слаутное почти месяц, как остались без лекарств. Важные медикаменты туда просто не завозят – то, что пытаются провезти врачи, просто выкидывают из вертолета, на котором доставляют груз для сельчан.

Спустя неделю после того, как в очередной раз из самолета была выкинута партия медикаментов, ситуацию прокомментировали в краевых министерствах. Руководители заявили, что груз был «неправильно оформлен», и именно поэтому снят с борта. Кроме того, глава Минздрава отметила, что лекарства есть в обоих селах в полном объеме.

Однако, местные жители отмечают, что лекарств им не хватает, и их так и не завезли в села. Удивило сельчан и то, что груз был якобы «неправильно оформлен». По их словам, мешки и коробки просто кидают в вертолет, не глядя.

Напомним, лекарств ждали в далеких селах еще 14 ноября. В итоге перевозчики просто выкинули важные коробки с борта, заявив, что у них в приоритете «коммерческие товары» - хлеб, водка и сигареты.

 

Александра Маслова

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