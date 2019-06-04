Во Владивостоке проходит Первенство Приморского края по шахматам — играют дети всех возрастов, родители же активно болеют за свои «звездочки» и в различных чатах обмениваются мнениями, сообщает DEITA.RU. На это раз дискуссия разгорелась относительно идеи перекрасить шахматы в розовый и голубой цвета, озвученной французами несколько лет назад. Видео с подобным заявлением гуляет на просторах интернета с названием "Шахматы теперь голубые и розовые".

По словам известного российского адвоката Александра Добровинского, в мире уровень демократии уже зашкаливает. Так, в одном из прямых эфиров в 2016 году юрист рассказал, что во Франции летом будет обсуждаться вопрос смены цвета шахмат с бело-черного на розово-голубые.

«Это не шутка. В Федерации шахмат будет обсуждать цвет шахмат. Он будет заменен. Вместо белых и черных… Будет заменен на розовые и голубые. Потому что ход черных вторым унижает достоинство черных. Я считаю: это маразм», — уверяет Добровинский.

«А голубых не унижает?» — спрашивает собеседник. «А голубые будут ходить первыми», — смеется адвокат.

Казалось бы, бородатая история вызвала живой интерес у родителей поклонников шахматного искусства. «Розовые, голубые, что за пропаганда ЛГБТ-сообщества, пусть они во что хотят перекрашивают, а у нас традиционно были и будут — черные и белые», «Но на всякий случай будем везде со своими шахматами ходить», — пишут комментаторы.

В свою очередь, люди, которые хорошо разбираются в шахматах, уверяют, что «французы бы очень удивились», когда узнали, что именно они хотели перекрашивать шахматы, да еще в такие цвета.

В связи с этим можно быть уверенными, что приморские шахматисты будут играть традиционными черно-белыми шахматами и побеждать на соревнованиях, в том числе всероссийских, которые уже не за горами.

Михаил Светлов