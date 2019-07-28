Шахматный павильон открылся в популярном месте отдыха горожан, сообщили DEITA.RU в Шахматной федерации Владивостока.

В парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторной работает шахматный павильон, где любой желающий в павильоне или рядом под открытым небом может бесплатно поиграть в шахматы.





Данная площадка работает в рамках проекта «Шахматы для всех», реализуемого Шахматной Федерацией города Владивостока за счет средств Фонда Президентских гранов и собственных средств.

На площадке стоят столы, имеется инвентарь для игры в шахматы, а также установлены большие парковые шахматы. Как рассказали организаторы, павильон будет работать до октября ежедневно кроме понедельника с 14.00 до 19.00, в плохую погоду возможно изменение графика работы.

Дмитрий Санников