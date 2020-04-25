Шайка малолеток подкинула проблем владивостокским водителям

Стало известно о завершении расследования по делу угонов автомашин в Первомайском районе Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

По информации, которая размещена на официальном портале Следственного управления следственного комитета России, расследование уголовного дела об угонах завершено. Сотрудники следствия собрали доказательную базу, которой хватило, чтобы направить дело в суд.

Обращаясь к событиям, которые происходили осенью 2019 года, следствие предполагает, что четыре несовершеннолетних несколько раз угоняли автомашины, которые стояли на парковке во дворах. Не поздоровилось владельцам авто, оставивших машины по улицам Никифорова, Добровольского, Коммунаров, 40 лет ВЛКСМ и 50 лет ВЛКСМ в Первомайском районе Владивостока.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что угон авто был организован с целью развлечения.

А в субботу, 25 апреля в Первомайском районе пострадали и другие автомобили, на сей раз по вине неосторожного водителя. Ранее сообщалось об аварии по улице Добровольского, 9, где водитель, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, задел припаркованные чужие автомобили.