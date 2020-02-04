Шайка мошенников угнала 300 автомобилей

По данным представителя МВД РФ, сотрудниками полиции была задержана банда автомошенников, от чьей деятельности пострадало более 300 человек, а сумма ущерба составила порядка 100 млн рублей, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Банда мошенников орудовала с 2017 года в нескольких городах России. Злоумышленники регистрировались как юридическое лицо и арендовывали помещения, в которых затем открывали автосалоны. Ничего не подозревающие граждане отдавали им свои автомобили вместе с документами на продажу. Мошенники обещали реализовать все на выгодных условиях и в кратчайшие сроки, а затем пропадали в неизвестном направлении. В результате потерпевшие оставались и без транспортного средства и без денег.

Всего за это время от их рук пострадало более 300 человек в Москве, Курсе, Белгороде и других городах, а суммарный ущерб составил порядка 100 млн рублей.

По данному делу уже возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Шестеро подозреваемых заключены под стражу, еще двое находятся в розыске.