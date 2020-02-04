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Шайка мошенников угнала 300 автомобилей
Банда мошенников украла авто на 100 миллионов рублей
По данным представителя МВД РФ, сотрудниками полиции была задержана банда автомошенников, от чьей деятельности пострадало более 300 человек, а сумма ущерба составила порядка 100 млн рублей, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Банда мошенников орудовала с 2017 года в нескольких городах России. Злоумышленники регистрировались как юридическое лицо и арендовывали помещения, в которых затем открывали автосалоны. Ничего не подозревающие граждане отдавали им свои автомобили вместе с документами на продажу. Мошенники обещали реализовать все на выгодных условиях и в кратчайшие сроки, а затем пропадали в неизвестном направлении. В результате потерпевшие оставались и без транспортного средства и без денег.
Всего за это время от их рук пострадало более 300 человек в Москве, Курсе, Белгороде и других городах, а суммарный ущерб составил порядка 100 млн рублей.
По данному делу уже возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Шестеро подозреваемых заключены под стражу, еще двое находятся в розыске.