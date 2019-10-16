Шайка угонщиков поймана в Приморье

В Уссурийске осудили участника организованной группы, специализировавшейся на хищении автомобилей, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморского края.

Как установило следствие, фигурант в 2016 году вступил в преступную группу, созданную в целях незаконного обогащения путем возврата угнанных автомобилей их собственникам за денежное вознаграждение.

По данным следствия, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года участникам организованной группы удалось угнать свыше 10 автомобилей, получив за их возврат в общей сложности более 800 тысяч рублей.

Все преступления были совершены на территории Уссурийского городского округа. Всего в состав группы, кроме фигуранта, вошло еще двое местных жителей, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство.

Незаконная деятельность организованной группы была пресечена полицейскими ОМВД России по городу Уссурийску.

Фигурант заключил досудебное соглашение, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 4 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Дмитрий Санников