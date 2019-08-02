Фестиваль удэгейской культуры пройдет 15–16 августа в Ольгинском районе. Событие приурочено к Международному дню коренных народов мира, который традиционно отмечается 9 августа, сообщает, DEITA.RU.

На фестивале соберутся представители коренных малочисленных народов Приморского края, общин и общественных организаций, приедут гости.

Будут встречи, общение, обмен опытом и культурными традициями. Пройдут мастер-классы по изготовлению национальной куклы Акоан, национальной удэгейской вышивке, керамике и росписи удэгейских матрёшек. Гости отведают блюда национальной удэгейской кухни, смогут примерить настоящий удэгейский костюм. Можно будет принять участие в национальных играх, посетить улицу мастеров и выставку-продажу сувенирной продукции.

На празднике выступят гости из Владивостока и посёлка Ковалерово: творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами, актёры Театра молодежи. «Десант» художников откроет выставку и проведёт пленэр «По земле Удэге». Для детей будут организованы игровые программы.

«Приморье многонационально, и мы сплетаем на фестивале многонациональную историю, - рассказала режиссёр Приморского центра народной культуры Марина Капуста. - Народам удэге и тазы проживающим в Ольгинском районе, интересна русская культура, и нас просят привозить русские и современные эстрадные номера, а русским людям очень интересна культура народа удэге. Мы живем все вместе на приморской земле и должны жить дружно и понимать народные традиции друг друга».

На фестивале совершится таинство, будет показан традиционный обряд шамана. Молодёжь сможет потанцевать и повеселится на вечерней дискотеке.

Праздник состоится на территории центра сохранения и развития хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Приморского края «ТЭМУ» Ольгинского муниципального района в рамках госпрогоаммы «Безопасный край».

Ирина Павленко