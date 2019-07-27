Свежий опрос Левада-центра показал мнение россиян по ключевым вопросам работы действующий власти, сообщает DEITA.RU. Опрос проводился с 17 по 24 июля в 50 регионах страны. Респондентов спрашивали о положении дел в стране и отношении к деятельности конкретно Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Июльские настроения россиян Кремль должны порадовать. С начала года процент людей, считающих что «дела идут в правильном направлении», впервые составил половину - ровно 50 процентов. 41 процент считают, что Россия идет не туда, остальные ответить затруднились. В январе деятельность власти одобряли 42 процента жителей России.

Интересный экскурс приводит «Левада-Центр» - в июле 2000 года процент считающих, что страна летит в пропасть, составлял 45 против 35 кого все устраивало.

Стабильно высокий рейтинг одобрения и у Владимира Путина лично. Сейчас 68 процентов россиян уверенно поддержали действующего президента. В 2014 и 2015 годах рейтиг Путина был вообще запредельным - 87 процентов одобрения в июле 2015 года.

А вот у главы правительства Дмитрия Медведева с поддержкой народа туговато. Сейчас только 34 процента россиян считают Медведева и его аппарат эффективным и работающим во благо. Против вероятного следующего президента России настроены 64 процента людей.

Пик популярности правительства и Дмитрия Анатольевича также приходится на годы крымской истории и начала конфликта на Донбассе. Тогда его поддерживали 65 процентов.

Эксперты-политологи уверены: в 2024 году президентом России намерен стать Дмитрий Медведев.

Недавно он описал в авторской статье ключевые направления работы «Единой России» в ближайшие годы, что косвенно свидетельствует о намерениях.

Василий Кучин