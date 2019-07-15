На Дальнем Востоке на предприятиях «Востокцемента», принадлежащих клану Пушкарева, сняли арест со счетов. Дальневосточные губернаторы напрямую надавили на Медведева, сообщает DEITA.RU.





Благодаря прямому распоряжению Дмитрия Медведева, разблокированы часть счетов цементного гиганта. Июньскую зарплату люди получили, отдел по связям с общественностью отрапортовал - «напряжение спало». Коллектив завода успокоился. Работа продолжается в штатном режиме. А как иначе - цемент нужен на всех крупных стройках Дальнего Востока.





Коллектив и профсоюзы шантажировали власть имущих полной остановкой производства, и как следствие - проблемами на стратегически важных строительных объектах приоритетного к развитию региона страны. Остановится крупнейшая в России судоверфь «Звезда», газоперерабатывающий завод в Амурской области, ГОКи «Денисовский» и «Инаглинский» в Якутии и тд, прекратится возведение и ремонт социальных объектов – школ, больниц, детских садов.





Жалобы были направлены губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, главе Республики Саха Айсену Николаеву, губернатору Еврейской автономной области Александру Левинталю. Под ударом оказались пять тысяч сотрудников, они грозились уволиться и фактически парализовать развитие Дальнего Востока. На этом активисты не остановились и достучались до генпрокурора Юрия Чайки. Совокупное давление на власть дало свои временные плоды.





Однако наследие осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева продолжает нервировать рядовых сотрудников. Для полноценного функционирования заводов частичной разблокировки счетов недостаточно. Зарплата выдана и компания пока работает на старых ресурсах - но в любой момент это может прекратиться.





Цемент посто не из чего будет готовить. Доменный шлак и гипс «Востокцемент» закупает у иных поставщиков, а без этих ресурсов цемент не получится никак. Чтобы их купить, нужны деньги, которые находятся на арестованы счетах. Либо встанет производство, либо опять придется шантажировать главу правительства Дмитрия Медведева через региональные власти. А еще необходимо вовремя производить оплату за уголь, тару, электроэнергию и топливо. Это цементный гигант тоже сделать не может, денег не хватит уже в июле.





Напомним, проблемы на предприятии связаны с делом экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Он приговорен к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей по коррупционным статьям. Активы его цементной империи арестованы.





Василий Кучин