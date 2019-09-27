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Шашлыки отменяются: в России появится новый запрет

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еда, шашлык, курица, шампур

Граждане не смогут насладиться любимым блюдом, сообщает DEITA.RU.

Правительство России поддержало новые правила, касающиеся противопожарного режима на территории страны. Согласно новым нормам, гражданам уже с 1 октября будет запрещено курить, использовать пиротехнику, а также жарить шашлыки на своих балконах.

Если насчёт курения и бенгальских огней ещё можно было подумать, что это довольно распространённые явления, то барбекю и шашлыки прямо рядом с квартирой выглядят уже более экзотически.

Тем не менее, власти озаботились подобным запретом только сейчас. Таким образом, любителям шашлыка придётся искать другие места для его приготовления.

Дмитрий Шевченко

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