В России увеличат штраф за разведение костров в лесной полосе в период объявление чрезвычайной ситуации в регионе, сообщает DEITA.RU. Такое решение приняли депутаты Государственной Думы, подписав соответствующее закон.

Согласно новым нормам, за нарушение правил пожарной безопасности обычные граждане заплатят от четырех до пяти тысяч рублей. В любое другое время жечь костры также нежелательно и карается штрафом от 1,5 до 3-х тысяч рублей.

Должностные лица заплатят больше: во время объявления режима ЧС от 20 до 40 тысяч рублей, в обычные дни — 10–20 тысяч рублей. Юридические лица могут, что называется, попасть на полмиллиона. Им грозит штраф во время режима ЧС от 300 до 500 тысяч рублей, в другое время — 50–200 тысяч.

Ранее прошла информация о том, что в России еще щадящие штрафы. Так, в Италии двум молодым людям придется заплатить штраф за лесной пожар в размере 13,5 миллиона евро каждый.

Екатерина Брязгунова