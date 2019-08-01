1 Август 2019, 20:16
Шаурма на ужин: авария лишила света краевую столицу
Источник изображения: Сергей Трейне
Авария произошла в краевой столице первого августа: на
Первой речке нет света, сообщает DEITA.RU.
По имеющейся информации, семьдесят четыре дома остались без электричества. Граждане лишились возможности приготовить ужин, поскольку в домах нет газоснабжения. На улице выстраиваются очереди у ларьков, где можно купить шаурму.
Подобная авария в последний раз происходила в воскресенье, когда с шести часов вечера до двух ночи часть граждан также оставалась без света.
Анастасия Туркова
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