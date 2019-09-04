Перекус шаурмой в одном из кафе Израиля обошелся туристке в почти три тысячи долларов. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Times of Israel.

Женщина заметила единовременное списание более десяти тысяч шекелей за «завертон» со своей банковской карты лишь спустя несколько недель. Неизвестно, обращалась ли туристка в полицию, но гневной пост в социальных сетях точно оставила. Через некоторое время после огласки обмана хозяева забегаловки признали ошибку и отменили денежную операцию.

А между тем в интернете успели разгореться нешуточные споры на предмет того, действительно ли транзакция была случайностью. Ведь, если верить экс-сотруднику заведения, давшему интервью местному телеканалу, данный случай в кафе Старого города не единичный.

«Эти ужасные игры с ценами заставили меня уйти. Названная сумма за блюдо в шекелях очень просто трансформируется в такую же, но в долларах или евро. Хозяева знают, что очень немногие из обманутых туристов станут омрачать свой отдых общением с местной полицией», - поделился анонимный официант.

Екатерина Цой