В любимом миллионами россиян стритфуде масса полезностей, сообщает DEITA.RU.

Теперь можно есть шаурму, или как её ещё называют "шаверму", без угрызений совести. Как передаёт РИА Новости, врач-диетолог Сергей Обложко назвал продукт полезным перекусом.

Главным аргументом специалиста стало то, что она содержит все необходимые для организма ингредиенты с точки зрения так ныне популярного здорового или правильного питания (ПП).

Состав шаурмы мало чем отличается от региона к региону и содержит в своём классическом виде свежие овощи, куриное мясо, низкокалорийные соусы по вкусу.

По мнению эксперта, шаурма выдерживает отличный баланс полезных продуктов, но есть нюансы.

Первое, что портит картину, это огромное количество масло, которое добавляется в блюдо. А второе - это обилие теста, которое скрепляет весь калейдоскоп вкусов в одно целое.