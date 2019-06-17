В преддверии Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным информационное пространство заполонили массовые обращения к главе государства, целый блок из них – о мусорной реформе, ставшей причиной десятков митингов и протестов в российских регионах. Самый заметный скандал разгорается на севере страны, в Архангельской области, решить который, похоже, сможет только Кремль, сообщает DEITA.RU.



На сегодняшний день на Прямую линию, которая пройдет 20 июня, поступило уже более 600 тысяч вопросов. Однако те активисты, которые переживают, что их вопрос не будет задан президенту, заранее стали готовить открытые видеообращения и распространять их в социальных сетях и интернет-ресурсах. Таким же способом поступили жители Архангельской области и Коми, которые записали открытое обращение к Владимиру Путину. По словам протестующих, региональные власти полностью провалили мусорную реформу, которая начала свою работу в этом году.

«Власти города Москвы и Архангельской области полностью извратили суть проходящей в стране реформы в сфере отходов. Вместо уменьшения образования отходов и их раздельного сбора,строятся новые полигоны, в частности самый крупный в Европе на болотах станции Шиес. Против безоружных людей, вставших на защиту своего края, применяются силы полиции, Росгвардии и ОМОН. Владимир Владимирович, мы незамедлительно требуем прекратить строить полигоны по захоронению отходов и заняться уменьшением их образования и их раздельным сбором», - отмечается в видеоролике.

На протестные митинги против строительства мусорного полигона жители Архангельской области выходят уже более полугода. Их требования достаточно просты: «Не везите мусор с Москвы в Архангельскую область». Конфликт интересов не смог подавить губернатор области Игорь Орлов, который даже наоборот подлил «масла в огонь», назвав протестующих против строительства мусорного полигона «всякой шелупонью, которая здесь никто, и звать их никак».

Естественно, что договориться с протестующими у него не получилось и вряд ли уже получится. Даже обещания инвестиций в размере шести миллиардов рублей не успокоили обычных граждан, которые заявили, что «Родиной не торгуют».

Как отмечают респонденты Института региональной экспертизы, в регионе протест по вопросам мусорных отходов продолжит набирать обороты. Основным риском для него является разрастание и включение новых территорий. Политологи считают, что погасить протест может только федеральный центр.

«Последний опыт протестной активности продемонстрировал, что региональные власти не в состоянии гасить народные выступления и находить компромиссные варианты. Это мы увидели и в Архангельске, и в Екатеринбурге в ситуации с возможным строительством храма в городском сквере. Даже в деле журналиста Ивана Голунова федеральному центру не удалось устраниться от купирования спонтанно возникшего протеста», - отметила обозреватель аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

Политолог Андрей Чураков заявил, что протест людей никак не связан экономическим характером, а в акциях принимают участие все слои общества, начиная от маленьких детей и заканчивая пенсионерами, от обычных рабочих до предпринимателей.

Социолог Сергей Таланов считает, что протест вскрыл крайне важную проблему – на региональном уровне практически полностью отсутствуют профессиональные переговорщики. В итоге люди все чаще обращаются напрямую к президенту страны, требуя его принять необходимые шаги для решения их проблем.

Как это часто и случается, после губернаторы и власть имущие начинают работать, но не всегда указы президента выполняются в полной мере.

Иван Крышан