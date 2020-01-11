Шерон Стоун высказалась о Путине

Актриса также сказала, что думает о Дональде Трампе, сообщает DEITA.RU.



Американская актриса Шерон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером. Такое заявление она сделала в ходе интервью для журнала GQ, пишут «Невские новости».

По словам Шерон Стоун, Путин «по-своему сильный» лидер России. При этом актриса высказала свое мнение и о президенте США Трампе.

По словам Стоун, Трамп, в отличие от Путина, просто хвастун, который не уважает свой пост. Актриса не уверена, что его переизберут на второй срок.

Елена Миронова