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Шерон Стоун высказалась о Путине
Актриса также сказала, что думает о Дональде Трампе,
сообщает DEITA.RU.
Американская актриса Шерон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером. Такое заявление она сделала в ходе интервью для журнала GQ, пишут «Невские новости».
По словам Шерон Стоун, Путин «по-своему сильный» лидер России. При этом актриса высказала свое мнение и о президенте США Трампе.
По словам Стоун, Трамп, в отличие от Путина, просто хвастун, который не уважает свой пост. Актриса не уверена, что его переизберут на второй срок.
Елена Миронова
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