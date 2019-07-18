Смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое, по предварительным данным, унесло жизнь шестерых человек, случилось в районе приморского поселка Шкотово, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, участниками аварии стали КамАЗ и большой автомобиль. Вероятно, до столкновения это был микроавтобус, так как в машине поместились шесть человек и ребенок, который на данный момент находится в больнице. Несовершеннолетнему чудом удалось выжить.

«Говорят, КамАЗ поворачивал, удар справа. Авто сразу после столкновения загорелось, его пришлось тушить», — делятся свидетели трагедии, уточняя, что в аварии смяло минивэн Toyota Wish

В УМВД России по Приморскому краю подтвердили факт смертельного ДТП. DEITA.RU следит за развитием событий.

Екатерина Брязгунова