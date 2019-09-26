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Шесть медалей завоевал пловец из Приморья Виталий Оботин на чемпионате мира

26 Сентябрь 2019, 19:58

медаль, спорт

Известный приморский пловец Виталий Оботин завоевал шесть медалей на пятом Чемпионате мира по плаванию среди глухих и слабослышащих спортсменов, сообщает DEITA.RU.

Бразильский город Сан-Паулу предоставил площадку для чемпионата, и объединил участников из тридцати стран мира. Большой вклад в участие российской сборной внёс Виталий Оботин. Только данный чемпионат принёс пловцу четыре «золота» и два «серебра». На счету Виталия множество чемпионских наград, парень является активным участником и победителем чемпионата мира и Сурдлимпийских игр.

Неоспоримую победу спортсмену принесли эстафеты 4х100 и 4х200 метров вольным стилем, комплексное плавание 4х100 метров, и смешанная эстафета 4х100 метров вольным стилем. Второе место Виталию принесли дистанции 200 и 400 метров в комплексном плавании.
Тренер Виталия уверен, что подготовка спортсмена играет решающую роль. Как тренер, так и спортсмен изначально настраивались на высокие результаты игр, в итоге всё задуманное удалось реализовать на соревнованиях.

Виталий Оботин показывает выдающиеся результаты не только среди российских спортсменов с нарушением слуха. Спортсмены со всего мира редко могут обойти Виталия в его выносливости и силе духа. 12-кратный чемпионом Сурдлимпийских игр, 19-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России, рекордсмен мира, Европы и России по плаванию среди лиц с нарушением слуха – заслуги Виталия Ободина образовали внушительный список.

По итогам чемпионата России удалось занять лидирующее место среди мировых государств. Сборная заняла первое место в общекомандном зачёте, заработав 50 наград.

Отметим, что в регионе активно реализуется госпрграмма «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».

Софья Корф

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