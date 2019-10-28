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Шесть миллионов довели приморца до суда
В Приморье вынесли приговор уссурийскому угонщику, который похитил 17 машин и получил за это более 6 млн рублей, вымогая «награду» за возврат, сообщает DEITA.RU
Полиция Уссурийска сообщает, что в 2016 году фигурант стал участником группы, которая промышляла тем, что возвращала владельцам угнанные автомобили за вознаграждение.
Так, мужчины искали автомобили без сигнализации, и начинали слежку за их владельцами, чтобы отследить маршруты их поездок. Ночью злоумышленники угоняли машины и оставляли их на пустырях вдали от жилых территорий. После этого они звонили потерпевшим и предлагали им вернуть авто за денежное вознаграждение. Таким образом, злоумышленники угнали 17 машин и получили от их владельцев в общей сложности более миллионов рублей.
Полиция обнаружила нарушителей, задержала всех трех членов группы и возбудила уголовные дела по делу кражи. Все похищенные автомобили вернулись к своим владельцам. Двое осужденных уже получили наказание: 4,5 года и 4 года 2 месяца соответственно. Третий вор пока ждет решение суда.
Александра Маслова