Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Шесть приморцев незаконно заработали 20 млн рублей
Обвиняемые вели свою деятельность с 2013 года
Обвинительное заключение по делу шести приморцев утвердила краевая прокуратура. В суд отправятся организаторы подпольных азартных игр в крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевую прокуратуру.
Так, следствие отмечает, что злоумышленники реализовывали свою деятельность с сентября 2013 вплоть до прошлого лета, используя для своих преступных целей одно из нежилых помещений во Владивостоке.
Для этого в одном из помещений были помещены несколько подключенных к сети компьютеров. Доход злоумышленников от игорной деятельности составил около 20 мл рублей.
Сейчас районный суд рассмотрит это дело по существу.