Шесть приморцев незаконно заработали 20 млн рублей

Обвинительное заключение по делу шести приморцев утвердила краевая прокуратура. В суд отправятся организаторы подпольных азартных игр в крае, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевую прокуратуру.

Так, следствие отмечает, что злоумышленники реализовывали свою деятельность с сентября 2013 вплоть до прошлого лета, используя для своих преступных целей одно из нежилых помещений во Владивостоке.

Для этого в одном из помещений были помещены несколько подключенных к сети компьютеров. Доход злоумышленников от игорной деятельности составил около 20 мл рублей.

Сейчас районный суд рассмотрит это дело по существу.