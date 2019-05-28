Выяснилось, за что камеры будут штрафовать автолюбителей, сообщает DEITA.RU. Список из шести поводов представлен ниже.

Непропуск пешехода – одна из самых часто встречающихся причин аварий. За это оштрафуют на 2,5 тысячи рублей.

Езда без ОСАГО – таких водителей можно отслеживать уже сейчас. Тысячи автолюбителей без страховки получат «письмо счастья», попав в объектив камеры. Всю необходимую информации о наличии у водителей страховки ОСАГО ГИБДД вскоре предоставят.

Отсутствие техосмотра – если у вас нет диагностической карты – у вас будет штраф в 2 тысячи рублей. Данные проверить несложно, они есть в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра.

Поддельные номера – единая база данных видеокамер слежения начнет функционировать в стране со следующего года. Машины – двойники с совпадающими номерами станут отслеживать быстро.

Неплательщики на платных дорогах: нарушителей занесут в черные списки, мера санкций для них определяется. Идея рассматривается ГК «Автодор» и ГИБДД.

Выезд на вафельную разметку – фиксируется с 1 марта. Выезд на такой перекресток на красный или задержка на нем более, чем на 5 секунд, обойдется в 1000 рублей. Факт нарушения запишут на видео.

Анастасия Туркова