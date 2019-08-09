Шесть дельных советов автолюбителям сообщает DEITA.RU.

1. Осматривайтесь перед тем, как включить зажигание на АЗС. Водители новички иногда не помнят, с какой стороны их авто находится отверстие бензобака. Это можно увидеть на приборной панели.

2. Проверка состояния покрышек, канавок и протектора убережет от скольжения на мокрых дорогах и повреждений покрышек.

3. Стоит проверять обороты мотора по индикатору и убеждаться, что двигатель заглох или не заглох.

4. Следите за уровнем жидкостей: моторного масла, масла для трансмиссии, тормозной жидкости и тосола – системы должны функционировать без сбоев и риска.

5. Убеждайтесь, что клеммы аккумулятора не окислились. В противном случае протрите их мягкой тряпочкой, а затем удалите все лишнее металлической щеткой. Теперь снова затягивайте на штырях батареи аккумулятора.

6. Отладьте положение сиденья, руля, зеркал так, чтобы вам было удобно. Если вы водите машину с кем-то попеременно, отлаживайте все заново каждый раз – это может оказаться важно в решающий момент.

Анастасия Туркова