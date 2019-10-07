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Шесть вариантов «убить» автомобиль своими действиями
Одна из самых главных деталей автомобиля – вариатор, жизнь которому можно продлить или уменьшить действиями водителей. DEITA.RU нашла шесть действий, при выполнении которых вариатор будет служить долго верой и правдой.
Для начала, вариатор не любит резких движений, особенно это важно в зимний период времени. Поэтому, как говорится, автомобиль стоит вначале прогреть, чтобы масло стало менее вязким.
Частое переключение позиций также может стать причиной скорой поломки. Особенно это актуально для водителей находящихся в пробке. Если пробка действительно большая, то возможно перевести рычаг в положение P, однако если она движется, то лучше держать ногу на тормозе. Причина таких действий проста – на паркинге давление масла уменьшается, а при переключении с паркинга и резкого старта возможна пробуксовка, которая отрицательно скажется на работе детали.
Редкая замена масла также может стать причиной убивающей вариатор. Автомеханики советуют менять масло каждые 40 тысяч километров, за этот период в масле появляется стружка, которая будет потихоньку превращать вариатор в нерабочий инструмент.
Серьезной причиной для нерабочего вариатора может стать буксировка другого автомобиля. Причина – увеличение нагрузки на трансмиссию, что станет повышенным износом. Также не желателен выезд на бездорожье, где часто можно встретиться с пробуксовкой.
Если автомобиль сломался по дороге и его необходимо отбуксировать, то лучше это сделать, когда рычаг будет переведен в нейтральное положение, но если двигатель не работает, то необходимо вызывать эвакуатор.
Иван Юрьев