Шестаков: Туристской отрасли Приморья есть, чем гордиться

Более 4 миллионов туристов посетило Приморский край за 8 месяцев текущего года. О ключевых слагаемых успеха и планах на будущее DEITA.RU рассказал вице-губернатор края, курирующий развитие туристской отрасли, Константин Шестаков.

– Константин Владимирович, для начала давайте подведем итоги туристического потока в Приморье за последние 8 месяцев, каков результат?

– Ориентировочно на начало сентября Приморский край посетило более 4,1 миллионов туристов. Из них полмиллиона - это иностранные туристы. Если сравнивать с данными за полгода, то динамика и темпы роста остаются неизменными. Конечно, львиная доля туристов - это жители Китайской Народной Республики – около 150 тысяч человек. Однако в этом году нам удалось максимально сравнять потоки туристов из Южной Кореи и Китая. Так, за это же время из Кореи в Приморье прибыло 135 тысяч корейских туристов, то есть это уже максимально близкий по значению объем.

– Как строится работа с аэропортом Владивостока, и какие новые авиакомпании приходят в регион?

– Работа с авиакомпаниями - это отдельное направление нашей деятельности. Переговоры мы ведем совместно с аэропортом Владивостока. Результат уже виден. Если говорить о авиапотоках внутри страны и иностранных, то в аэропорту можно заметить, что потоки относительно одинаковые. Специалисты аэропорта обрабатывают одинаковое количество пассажиров, как на внутренних рейсах, так и за границу.

Мы также работали с авиакомпаниями совместно с международным портом Владивосток. Для примера благодаря совместной работе нам удалось во Владивосток привлечь китайскую компанию «Чанги». Вообще все результаты работы на лицо, каждый год мы растем, что получается благодаря совместной работе большой команды. Основные наши векторы работы в этом плане, конечно же, направления, связанные с Китаем и Южной Кореей. Отдельно можно выделить, что привлечение новых авиакомпаний – это продвижение нашего края на стратегических рынках, который мы продолжим развивать.

- А Япония? Какую динамику демонстрирует турпоток из Страны восходящего солнца?

- Япония в этом году дала знаковый прирост турпотока в 130%. В этом направлении случилось еще несколько событий. Три крупнейших авиакомпании Японии подходили и говорили о заинтересованности, и даже уже поставили в регулярное расписание прямые авиарейсы, которые будут связывать аэропорт Владивосток с несколькими городами Японии. Скорей всего это будет Токио. Более того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ на ВЭФ также подтвердил заход авиакомпаний в Приморье. Это большой и очень правильный знак для всей туристкой отрасли страны Японии, для того чтобы работать с Приморским краем. Я уверен, что это не единственные компании, с которыми будет работать наш регион.

- Развитие круизного туризма – еще одно направление, которым явно может похвастаться Приморье.

- Да, еще одно глобальное событие - заход к нам крупных лайнеров, общее количество пассажиров более пяти тысяч, а если еще посчитать членов команды, то это уже семь тысяч человек. Поэтому мы открыты для того, чтобы суда у нас могли заходить к нам в следующие годы. Работаем над тем, чтобы во Владивостоке начинался круизный маршрут, чтобы жители Приморья могли насладиться, и думаю, через несколько лет оно это станет возможным. Также нам хотелось бы привлечь новых операторов. На ВЭФ главы четырех субъектов Дальнего Востока России подписали договор о развитии дальневосточного круизного туризма.

Существующее положение вещей диктует нам необходимость развивать северные направления, то есть, например, мы бы могли подняться на север и зайти в несколько портов Камчатки и Сахалина. Это абсолютно рабочий продукт. Надо, чтобы мы совместно смогли его сделать адекватным по стоимости и безопасным, и, безусловно, профессиональным. Обслуживание должно быть если не безукоризненным, то максимально к этому уровню приравненным. Качество автобусов, переводчиков и тд. В этом году совместно с бизнесом организовывали несколько профильных курсов, чтобы подтянуть минимальный уровень в частности в японском языке. В японском центре порядка ста человек прошли это обучение, и это, безусловно, вовремя. В Приморском крае иностранные языки сильные, и восточные тоже, поэтому нам надо работать в этом направлении.

- Насколько эффективна роль продвижения в развитии этого направления?

- Если пару лет тому назад мы приглашали круизные компании, то сейчас они сами выходят к нам, поток формируется в основном сам это большое достижение в этом направлении. Мы используем различные инструменты продвижения Приморского края в странах Азиатского-Тихоокеанского региона., один из эффективнейших – взаимодействие с блогерами, ведь люди в большей степени они пользуются проверенными ресурсами-источниками информации. Судя по нашему опыту, участие в выездных выставочных мероприятиях в меньшей степени влияет на потоки из Китая, Японии, Кореи. Мы пришли к выводу, что нужно приглашать азиатских блогеров с аудиторией свыше 300 тысяч человек. Продвижение потенциала туристского Приморья среди блогосферы Китая и Республики Корея – одна из наших стратегических задач.

- Давайте поговорим о внутреннем туризме, что привлекает гостей в наш край? В частности, пляжный туризм как развивается?

- Это сильный ресурс региона - пляжные территории Приморья традиционно пользуются большой популярностью среди гостей из Сибири и других дальневосточных регионов. В прошлом году, например, на пляжах края отдохнули более 2,5 миллионов человек. Но с такой непредсказуемой погодой, как в Приморье, лучше выходить на всесезонность, это задача для баз отдыха. Да, это накладно для собственников, но оправданно. Также надо отдать должное, за последние три года качество баз отдыха в Приморье стало лучше.

Наиболее востребованными у туристов по-прежнему остаются места отдыха на южном побережье края – в Находкинском городском округе и Хасанском районе. Также популярны пляжи во Владивостоке, Ханкайском и Партизанском районах.

- Упрощенный визовый режим в рамках свободного порта Владивосток, наверняка, сыграл свою роль в увеличении турпотока в регион.

- Да, безусловно, но он продолжает совершенствоваться. Для нашего края режим электронной визы – уникальная преференция, очень мощный импульс для развития въездного направления туризма и в первую очередь на наших основных целевых рынках: это Китай и Япония. У граждан КНР электронная виза пользуется наибольшей популярностью: ею воспользовались уже более 83 тысяч человек. На втором месте - жители Японии – по электронной визе Владивосток посетили 22 тысячи жителей Страны восходящего солнца.

Хотелось бы, чтобы этот режим дальше совершенствовался. Мы надеемся, что в будущем будет увеличено время пребывания туристов по электронной визе до двух недель. Считаем, что это будет способствовать еще большему развитию туристской отрасли региона.

Михаил Светлов