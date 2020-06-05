Шевченко: «Арест Платошкина — сигнал левой оппозиции»

Репрессии в отношении известного российского общественного деятеля Николая Платошкина неразрывно связаны с позицией КПРФ по вопросу предстоящего голосования по поправкам в Конституцию России, считает журналист Максим Шевченко, сообщает ИА DEITA.RU.

Своё мнение о причинах ареста политика эксперт высказал в эфире программы "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". По его мнению, задержание лидера движения "За Новый Социализм" практически совпало с опубликованием партией КПРФ своего манифеста, из которого следовало, что коммунисты собираются проголосовать против внесения поправок в Конституцию.

Как отметил Шевченко, в этой связи задержание Платошкина можно рассматривать в качестве сигнала всей левой оппозиции России. Это прецедент, который должен послужить примером для многих других представителей левых политических взглядов. Шевченко считает, что российская власть осталась весьма недовольна фактом того, что КПРФ фактически призвала своих сторонников голосовать против поправок.

С учётом того, что год назад Платошкин баллотировался в депутаты Госдумы от Хабаровского края именно от КПРФ, а также до последнего времени поддерживал активное взаимодействие с партией, репрессии в его отношении явно указывают на то, что он транслировал невыгодную для нынешнего режима позицию, за что и был своевременно наказан, считает Шевченко.

Напомним, что голосование за поправки в Конституцию назначено на 1 июля текущего года.