Шевченко: «Грядёт война Китая с США»

Уже в ближайшем будущем торговая и экономическая фаза противостояния США и Китая может перерасти в прямое военное столкновение, считает известный российский публицист Максим Шевченко, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, могут ли перерасти противоречия двух современных сверхдержав в полномасштабную войну, эксперт рассказал в своём новом ролике на авторском YouTube-канале.

По мнению Шевченко, горячая конфронтация КНР и Америки фактически неизбежна. Это обусловлено тем, что двум оставшимся на земном шаре полюсам силы рано или поздно придётся выяснить, кто из них сильнее.

Грядущее выяснение отношений необратимо ещё и потому, что внешнеполитические интересы двух стран с каждым годом начинают всё больше и больше соприкасаться в одних и тех же местах.

Лишь за последние несколько лет в разных точках планеты уже наметились очаги этого противостояния. Они есть и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке, и особенно в Южно-Китайском море.

Отдельным пунктом противостояния США и Китая станет включение в зону своих интересов России. От того, кому в итоге прильнёт наше государство, во многом будет зависеть общий геополитический расклад, считает Шевченко.

Что касается сроков, то, по всей видимости, обострение вялотекущего конфликта между КНР и Америкой начнётся сразу же после того, как США окончательно справятся с эпидемией.

Американские политики уже начали продвигать идею о необходимости обязать Китай расплатиться со всем остальным миром за распространение пандемии.

Вероятно, экономические последствия и их компенсация станут лишь предлогом для США начать очередной раунд санкционной борьбы, которая может перерасти в большой военный конфликт.