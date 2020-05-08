Шевченко: «России нужна революция»

России предстоит сохранить свой суверенитет в предстоящей мировой империалистической войне между США и Китаем, считает известный российский журналист Максим Шевченко, сообщает ИА DEITA.RU.

О том, каким образом Россия может подготовиться к грядущему глобальному противостоянию двух самых мощных мировых держав, эксперт рассказал в новом видео на своём авторском YouTube-канале.

По словам Шевченко, единственным способом, который может привести нашу страну в состояние конкурентоспособности с Америкой и КНР является осуществление в России революции.

Однако, эта революция должна заключаться не в простой смене лиц, заседающих во власти, как это было, например, на Украине. Революция должна изменить подход в развитии нашего государства.

В частности, по мнению Шевченко, нашей стране уже давно пора перестать просто добывать и продавать свои природные ресурсы за рубеж — их большая часть должна оставаться внутри и служить сырьём для продукции с высокой добавленной стоимостью для внутреннего потребления.

Иными словами, мы должны становиться самодостаточной и суверенной страной, способной обеспечить саму себя всем необходимым, а не покупать это необходимое за вырученные от продажи нефти и газа деньги.

Кроме этого, как говорит Шевченко, нужно добиться того, чтобы все энергетические и ресурсные производства, такие как, металлургические и нефтяные заводы, стали вновь принадлежать России, а не её иностранным инвесторам из тех же США, Европы или Китая.

В целом, революционные изменения в России должны привести к смене вектора устремления усилий государства с банальной распродажи наших природных богатств, на обеспечение внутреннего производства путём использования наших же ресурсов в своих целях.

Только таким образом, по словам эксперта, Россия сможет избежать участи переходного трофея, который уготован победителю грядущей схватки между США и Китаем. В нашем нынешнем состоянии обе этих сверхдержавы рассматривают нас лишь как территорию, которая в конечном итоге должна достаться кому-то из них.

Без революции прежде всего в сознании наших национальных элит, мы так и будем оставаться государством, которое служит субстратом для реализации задач других более сильных стран.