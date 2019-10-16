Шхуна из КНДР перевернулась в Японском море

Рыболовная шхуна из КНДР перевернулась в центральной части Японского моря, сообщает DEITA.RU по материалам телеканала NHK.

По данным японского телеканала, инцидент произошел 16 октября в исключительной экономической зоне Японии к северу от полуострова Ното.

Северокорейские рыбаки с перевернувшейся шхуны оказались в море, на их поиск и спасение направились корабль и самолет японской береговой охраны.

Ну а накануне японские пограничники устроили показательную порку браконьерам из КНДР в Японском море. Крупный траулер, буквально напичканный корейскими браконьерами, активно промышлял в этой зоне. Но вдруг, после «контакта» с японскими пограничниками, поразительно быстро утонул. Буквально за 20 минут 60 человек оказались за бортом.

Японские военные выловили всех и каждого и отправили на соседние мелкие шаланды, которые роем ютились у потерпевшего бедствие траулера. Каждая из них буквально увешана добытыми морепродуктами, как гирляндами.

Дмитрий Санников