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Шхуна из КНДР перевернулась в Японском море
Рыболовная шхуна из КНДР перевернулась в центральной части Японского моря, сообщает DEITA.RU по материалам телеканала NHK.
По данным японского телеканала, инцидент произошел 16 октября в исключительной экономической зоне Японии к северу от полуострова Ното.
Северокорейские рыбаки с перевернувшейся шхуны оказались в море, на их поиск и спасение направились корабль и самолет японской береговой охраны.
Ну а накануне японские пограничники устроили показательную порку браконьерам из КНДР в Японском море. Крупный траулер, буквально напичканный корейскими браконьерами, активно промышлял в этой зоне. Но вдруг, после «контакта» с японскими пограничниками, поразительно быстро утонул. Буквально за 20 минут 60 человек оказались за бортом.
Японские военные выловили всех и каждого и отправили на соседние мелкие шаланды, которые роем ютились у потерпевшего бедствие траулера. Каждая из них буквально увешана добытыми морепродуктами, как гирляндами.
Дмитрий Санников