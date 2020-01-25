Шины и мусор загорелись во Владивостоке

В социальных сетях распространилась информация о том, что в районе улицы Днепровской во Владивостоке замечено довольно сильное возгорание – клубы черного дыма насторожили многих горожан, сообщает DEITA.RU.

Отметил это и известный краевой ученый Владимир Раков, выложив фото с места события на своей странице в социальных сетях.

В МЧС края отметили, что возгорание произошло из-за того, что на импровизированной свалке в этом районе загорелись шины и мусор.

В 11:50 поступило сообщение – через 8 минут сотрудники пожарной службы уже были на месте. К 12.07 пламя полностью устранили. Загорелось около 20 квадратных метров.

«Шесть человек с одной единицей техники справились с возгоранием, пострадавших нет», - отметили в МЧС края.

Причины возгорания устанавливаются.

Александра Маслова