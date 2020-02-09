Широкие дороги назвали причиной владивостокских пробок

На встрече, посвященной туристическим перспективам во Владивостоке, обсудили и причину постоянных пробок в столице, сообщает ИА DEITA.RU. Встреча состоялась в библиотеке «Бук».

В дискуссии, посвящённой развитию Владивостока принимали участие члены правительства Приморского края и города, а также представители отдельных компаний. Участники обсудили туристическую привлекательность города, а также методы которыми можно увеличить её.

Один из спикеров мероприятия предположил, что причиной пробок является широкие дороги города. Кирилл Солгалов, представитель SPI Planning group назвал улицы Владивостока морями асфальта, при этом вкладывая понятие отнюдь не позитивное значение. Мало полос при большой ширине дорог, по мнению спикера, провоцируют нарушение правил ПДД, пробки и в целом хаос на дорогах города. А с проблемой парковок в столице Приморья Кирилл Солгалов предложил бороться при помощи организации платных парковок по примеру Москвы.

Кроме того, на встрече поднимали тему развития пешеходных маршрутов, а также уделили внимание моменту развития исторических кварталов города.