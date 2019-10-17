Школа практического врача объединила медиков самых разных профилей

Во Владивостоке на базе КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница №1» состоялась встреча медиков в рамках школы практического врача, сообщает DEITA.RU. Темой встречи обозначили «Деструктивные процессы скелета у детей: пограничная проблема педиатрии/детской хирургии/ортопедии/фтизиатрии/онкологии».

Гематолог и детский онколог со стажем работы более сорока лет Людмила Минкина, отмечает слаженность работы врачей различного профиля позволит более быстро и точно устанавливать диагноз.





«На сегодняшний день стоит вопрос о том, что ревматологи и онкологи должны работать в команде. Очень часто у ревматологов приходят дети с ревматическими болезнями, и они начинают процесс диагностики и даже лечения, а в конечном итоге это оказывается опухолевое заболевание в большем проценте случаев злокачественного характера», - поделилась Людмила Михайловна.

Людмила Минкина представила собравшимся медикам случаи детей, которые имеют заболевания с нарушением целостности костей, и наглядно показала, как быстро в Приморском крае проходят этапы диагностики и подходят к лечению.

Встречу посетил гость из северной столицы России – профессор, доктор медицинских наук, детский травматолог-ортопед Александр Мушкин, занимающий должность руководителя клиники детской хирургии и ортопедии в Санкт-Петербурге. Профессор подчеркнул, что основная задача врачей - быстро, но качественно диагностировать заболевание и подойти к лечению.

С таким подходом согласна и Светлана Осина, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулёзная больница».





«Пока мы не поставили верного диагноза, мы не можем начать правильно лечить ребёнка. А это ребёнок, ему может быть больно, может быть очень сильный дефект, нарушение функции. Поэтому вся вот эта конференция посвящена тому, чтобы все специалисты - педиатры, хирурги, травматологи, онкологи, фтизиатры могли сделать диагностику быстро и качественно, и, если нужно, использовать помощь коллеги из другого профиля», - отметила Светлана Осина.

Несмотря на длительность встречи, школа практического врача прошла в оживлении, медики активно делились особенными случаями из практики и рассматривали наиболее верные подходы к диагностике тех или иных заболеваний. В школе практического врача приняли участие около сорока медиков из Приморского края и Владивостока.

Софья Корф