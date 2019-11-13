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«Школа реабилитации» проводит бесплатные занятия для приморцев

аап

Приморская «Школа реабилитации для родственников, осуществляющих уход за лежачими больными» вскоре откроет свои двери для всех желающих. Пройти курс помощи лежащим больным и инвалидам, как и прежде, можно абсолютно бесплатно, сообщает DEITA.RU.

В рамках нового учебного года специалисты Приморского центра социального обслуживания населения покажут методики помощи тяжело больным и применения технических средств реабилитации, а также дадут информацию о профилактике осложнений. Работу с посетителями будут вести не только профильные специалисты, но и профессиональные психологи.

В рамках предыдущего учебного года в «Школе реабилитации» было проведено около 200 занятий, которые посетили около 2800 человек. Занятия проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы.

По словам замдиректора департамента труда и соцразвития Елены Чибриковой, в настоящее время ведомство работает над системой долговременного ухода. Она предполагает оказание комплексной помощи пожилым людям, как медиками и соцработниками, так и родственниками. Причем, эта система должна начинать работать уже при первых признаках потери человеком своего функционального статуса.

Кроме того, в октябре были проведены первые занятия по программе для сотрудников домов-интернатов, а также для социальных работников. По словам Чибриковой этот проект направлен на обучение тех лиц, которые зачастую находятся ближе всего к пожилым людям.

Кроме того, надомную помощь пациентам оказывают сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения. Узнать о различных видах патронажа можно в филиалах центра на местах или по телефону 8 (423) 260-43-14». Также по этому номеру можно узнать расписание занятий «Школы реабилитации».

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