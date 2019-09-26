Школа здоровья открылась во Владивостоке

Во Владивостоке, 26 сентября, открылась Школа здоровья, сообщает DEITA.RU.

Мероприятие прошло в честь Всемирного Дня борьбы с раком молочной железы. Инициатором которого выступила Всемирная организация здравоохранения. Открытие состоялось в Приморском краевом онкологическом диспансере, куда могли прийти все желающие.

Но, конечно, данное мероприятие проводится в первую очередь для людей, которые уже столкнулись с раком, получили инвалидность из-за страшного заболевания, также их родственников и близких людей.

Рак груди – самая распространенная форма онкологического заболевания. Поэтому опытный врач-онколог и клинический психолог уделили этому большое внимание. Специалисты рассказали женщинам о том, какие современные методы лечения существуют сегодня. Как, на фоне серьезного диагноза, избежать психических проблем со здоровьем. Также медики ответили на все интересующие присутствующих вопросы.

Специалисты подчеркнули, что очень важно проходить регулярные медицинские осмотры и диспансеризацию. Ведь главный враг онкологических заболеваний – время. Обычно заболевания на первых стадиях протекают бессимптомно, поэтому установить диагноз можно только путем диагностики.

А своевременное начатое лечение поможет сохранить жизнь пациента и победить рак. Ведь на ранних стадиях онкология поддается лечению.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края». Инициаторами встречи выступили Приморский краевой онкологический диспансер и краевые общественные организации «Движение против рака» и «Восток». Субсидию на мероприятие выделили из краевого бюджета.

Екатерина Кононенко