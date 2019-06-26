Школьная программа изменится с первого сентября текущего года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В ней добавятся нормативы, привлекающие учащихся к изучению культуры страны. Минкультуры и Минпросвещения посчитали, что необходимо расширить программу, дав детям больше возможностей познакомиться с художественными шедеврами, литературными произведениями, музыкой и театральными постановками.

Кроме пассивного изучения программ предлагается ввести и обязательное активное участие в культурной деятельности, спортивной и досуговой подростков, состоящих на учёте. Авторы инициативы считают, что патриотические программы, туристические и культурные благотворно влияют на детей.

Анастасия Туркова