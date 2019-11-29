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Школьник избил палкой одноклассницу

школа

В одной из школ приморского города Находка подрались двое школьников. Видео инцидента распространилось по социальным сетям, сообщает DEITA.RU.

В городском паблике появилась видео, где один из школьников-старшеклассников бьет палкой девушку. На видео заметно, как парень громко кричит что-то, в панике хватает предмет и наносит удар.

«Избил одноклассницу за то, что вступилась за другую девочку», - гласит подпись к видео.

Однако, жертва загородилась рукой, защищая лицо. После этого девочка сшибла молодого человека с ног, уронив под стол, и несколько раз ударила нападавшего рукой.

Комментаторы разделились: кто-то считает, что парень категорически неправ, другие же называют его самого жертвой травли, потерявшей контроль.

Александра Маслова

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