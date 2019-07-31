Несовершеннолетний из Уфы требовал у безопасников деньги, угрожая взрывом гранаты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

В правоохранительных органах Башкирии рассказали, как учащийся средних классов потребовал перевести на его счет пять миллионов в рублях. Двенадцатилетний мальчик угрожал при этом гранатой.

Его личность установлена, родителей накажут. Правоохранительные органы уже взялись за это дело.

На родителей школьника пало подозрение в недостаточном количестве времени, уделенном воспитанию сына. На них составили протокол. Сам виновник переполоха стоит теперь на профилактическом учете.

Анастасия Туркова